YouTube : 6 Gründe, die jetzt gegen eine Fortsetzung von "7 vs. Wild" sprechen

Laut Fritz Meinecke ist Schluss mit „7 vs. Wild“. Ob es stattdessen ein neues YouTube-Format mit ähnlichem Inhalt geben kann, ist unklar. Foto: YouTube/Screenshot

Es ist der größte YouTube-Erfolg aus Deutschland, und doch ist die Zukunft von „7 vs. Wild“ ungewiss. Es gibt Unzufriedenheit an allen Ecken, doch Fans hoffen noch auf eine Fortsetzung unter anderem Namen.

1. Fritz Meinecke hat „7 vs. Wild“ öffentlich beerdigt

Noch immer gibt es Spekulationen darüber, ob „7 vs. Wild“ eine dritte Staffel bekommt. Dabei gab es eine scheinbar ganz klare Antwort, als die zweite Staffel gerade erst begonnen hatte. Der Erfinder der Survival-Show, der YouTuber Fritz Meinecke, stellte in einem Live-Stream klar: „7 vs. Wild“ bekommt keine Fortsetzung. Mit dem Ende von Staffel 2 ist demnach Schluss.

An dieser Aussage hat sich bis heute nichts geändert. Offen bleibt aber die Frage, was genau diese Entscheidung bedeutet. Vielleicht wird „7 vs. Wild“ komplett der neuen Show von Fritz Meinecke geopfert. Denn der hat bereits ein neues Projekt am Start, und zwar beim bezahlpflichtigen Streaming-Dienst Discovery+.

Aber selbst wenn es eine Neuauflage der Survival-Show auf YouTube geben sollte, müsste sich einiges ändern. Ein Blick auf die zweite Staffel zeigt, dass „7 vs. Wild“ keineswegs ein Selbstläufer wäre, wenn es unverändert weiter läuft. Meineckes Aussagen lassen zumindest noch die Möglichkeit offen, dass es mit neuem Konzept und einem anderen Namen weitergeht. Darauf hoffen offenbar auch einige der Fans.

2. Zuschauer beklagen zu viel Leerlauf

Wer sich die Kommentare auf Plattformen wie Twitter ansieht, wird weiterhin viel Begeisterung für “7 vs. Wild“ finden. Zugleich gibt es Kritikpunkte, die immer wieder auftauchen – auch in Kommentaren, die hauptsächlich positiv gemeint sind. Für die Zuschauer fühlte es sich mitunter so an, als würde zu wenig passieren. Zumindest zu wenig, um die Länge der einzelnen Episoden zu rechtfertigen. Sie dauerten nämlich bis zu 90 Minuten.

Sieben Personen dabei zuzusehen, wie jeder für sich in völliger Isolation das Survival-Abenteuer übersteht, war nicht immer genug. Die Unterhaltung blieb aus der Sicht mancher Zuschauer auf der Strecke. 16 Episoden in der aktuellen Länge sind wohl eindeutig zu viel.

#7vswild war am Anfang mega geil, aber hat sich mit der Zeit leider super anstrengend gezogen. Vielfältige Charaktäre, Semi-Gute Location und tolle Aufnahmen/Schnitt. #7vswild2 — Meinungsmann (@meinungsmann) December 30, 2022

3. Das Finale bleibt in schlechter Erinnerung

Es lief also etwas holprig im Laufe der zweiten Staffel. Ein gutes Finale hätte den unzufriedenen Teil der Zuschauer vielleicht noch mit „7 vs. Wild“ versöhnen können. Der Schlusspunkt hat aber eher das Gegenteil erreicht. Denn während die vorherigen Episoden teils als langatmig empfunden wurden, war ausgerechnet beim Höhepunkt der Staffel bereits nach 35 Minuten Schluss.

Die Zuschauer äußerten teils großes Unverständnis über das Finale und haben sich offensichtlich viel mehr erhofft. Schließlich hätten jetzt viele Momente mit den ganz großen Emotionen kommen können. Stattdessen gab es wieder Grund zur Beschwerde.

Jede Folge streckt ihr auf teilweise fast 1,5h und die fast wichtigste Folge, wird in 30 min so mal runtergerattert :(



Was mit gesprächen unter den Teilnehmern ! Ich will austausch sehen etc. Das ding hätte mal die 1,5h verdient.

Dennoch geile Staffel #7vswild — Oliver Kossin (@Cadien1) December 28, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

4. Streamer und YouTuber haben das Interesse an „7 vs. Wild“ verloren

Auch die Reaktionen der Internet-Stars dürfte ein Alarmsignal für die Produzenten von „7 vs. Wild“ sein. Während es zu Beginn der zweiten Staffel noch sehr viele Twitch-Streamer und YouTuber gab, die zu jeder Folge eine Reaction angeboten haben, ist die Begeisterung zum Ende hin deutlich abgeflacht. Ein prominentes Beispiel dafür ist MontanaBlack, der zu den größten Twitch-Streamern im deutschsprachigen Raum gehört. Er gucke sich „7 vs. Wild“ noch privat an, würde aber die langweiligen Stellen überspringen, erzählte er. In seinen Streams wolle er aber nicht mehr unbedingt auf die YouTube-Show reagieren.

Mit solchen Aussagen ist MontanaBlack nicht alleine. Ein weiteres Beispiel ist der Twitch-Kanal DoktorFroid, auf dem unter anderem der YouTube-Star LeFloid regelmäßig online ist. Dort kam zum Ende der Staffel die Frage auf, warum keine „7 vs. Wild“-Reactions mehr liefen. Und auch LeFloid gab live vor Tausenden Zuschauern seine Meinung ab. Es habe den gleichen Grund wie bei MontanaBlack, sagte er. Es sei zu langweilig geworden, im Stream auf so lange Episoden von „7 vs. Wild“ zu reagieren.

5. Die Zuschauerzahlen sind gesunken

Diese Aussagen sind ein kleines Desaster für die Show, die mit ihrer zweiten Episode dieser Staffel mehr als 12 Millionen Aufrufe verbuchen konnte. Dass man diese Zuschauer nicht alle halten konnte, beweist der Blick auf die Zahlen. Die folgenden Episoden haben im Vergleich dazu mehrere Millionen Zuschauer verloren. Der Hype war nicht mehr der gleiche wie zu Beginn des Überlebenskampfes. Dabei beruhte der Hype immer auch darauf, dass „7 vs. Wild“ ein ständiges Gesprächsthema in der Online-Welt geworden war. Dort hat sich aber nicht nur ein Teil der Zuschauer umorientiert. Auch andere YouTuber und Streamer widmen sich lieber wieder anderen Dingen.

6. Es gibt schon Konkurrenz für „7 vs. Wild“