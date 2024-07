Abenteuer und Überlebenskampf Ihre Vorschau auf die vierte Staffel von „7 vs. Wild“

In der dritten Runde konnten sich die Teams Hannah Assil/Affe auf Bike, Sascha Huber/Knossi sowie Papaplatte/Reeze den Sieg sichern. Ottogerd „Otto“ Karasch errang den Titel in der zweiten Staffel, die Ende 2022 ausgestrahlt wurde. Und in der allerersten Staffel im August 2021 ging der Sieg an den Serienschöpfer Fritz Meinecke selbst.