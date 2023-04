Klare Absage Warum Klaas Heufer-Umlauf die Einladung zu "7 vs. Wild" auf keinen Fall annehmen will

Was folgte, waren einige Nominierungen, die sowohl die Zuschauer als auch die Nominierten überraschten. Unter den Teams, die Meinecke gerne ins Rennen schicken möchte, befand sich auch das Duo Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt. Diese Teilnehmer wären sogar für 7 vs. Wild ein ganz großes Ding. Dass die Fans sich nicht allzu große Hoffnungen machen sollten, zeigte sich aber schon daran, dass die Fernseh-Spaßmacher sich zunächst vor allem in Schweigen hüllten. Nun gab es schließlich doch eine Reaktion, und zwar in Klaas‘ Podcast „Baywatch Berlin“. In den letzten Minuten wurde er nämlich auch auf das unerwartete Angebot angesprochen.