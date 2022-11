Wahrheit über die Insel : "7 vs. Wild": Zuschauer feiern die Show aus diesem völlig unerwarteten Grund

Im Vordergrund ein erschöpfter Knossi, im Hintergrund schon wieder Müll. Foto: YouTube/Screenshot

Die Fans von „7 vs. Wild“ fiebern gerade mit, wie es für Knossi und Co. beim Survival-Abenteuer läuft. Was am Drehort in Panama zu sehen ist, ist eigentlich traurig. Aber es gibt Zuspruch dafür, es trotzdem zu zeigen.

Anfang November ging die erfolgreiche YouTube-Serie „7 vs. Wild“ in ihre zweite Staffel. Zweimal pro Woche fragen sich die Fans nun, wie sich die Teilnehmer wohl bei ihrem Survival-Abenteuer schlagen werden.

7,2 Millionen Mal wurde Folge 1 auf YouTube aufgerufen. Bei Folge 2 waren es sogar schon 8,5 Millionen Aufrufe (Stand: 14. November). Wer ein Fernsehprogramm mit mehr Zuschauern sucht, muss sich bei den erfolgreichsten Formaten aller Sender umsehen, zum Beispiel beim „Tatort“ am Sonntag.

„7 vs. Wild“ erreicht ein extrem großes Publikum. Neben aller Unterhaltung zeigte sich auch ganz schnell, dass dabei eine wichtige Botschaft ankommt. Die Teilnehmer befinden sich nämlich auf einer abgeschiedenen Insel vor Panama, auf der sich nur wenige Menschen aufhalten. Hier findet man noch wilde Natur und echte Gefahren. Was man aber auch findet, ist der gesammelte Müll aus aller Welt.

Überall Müll bei Staffel 2 von „7 vs. Wild“ in Panama

Die Zuschauer haben nicht schlecht gestaunt, als zu sehen war, was so alles auf einer Pazifikinsel an den Strand gespült wird. Teils sieht es bei „7 vs. Wild“ so aus, als stehen die Teilnehmer neben einer Müllhalde. Plastikabfälle, Elektrogeräte und allerlei anderer Abfall wird fortlaufend vom Meer an diesen entlegenen Winkel der Erde gespült.

Nun könnte man versuchen, den Müll soweit wie irgendwie möglich aus der Sendung heraus zu schneiden. Immerhin ist „7 vs. Wild“ ein Unterhaltungsformat, bei dem es ums Überleben in der Natur geht. Die Macher von „7 vs. Wild“ gehen mit dem Thema aber eher offensiv um. Auch im Making-of zur YouTube-Serie zeigten sie ganz deutlich, wie viel Abfall sie bei ihrer Erkundung der Insel gefunden haben.

Millionen User fiebern aktuell Woche für Woche bei #7vswild auf YT mit. Gut daran ist vor allem, dass den meisten klar wird, wie krass unser „Plastikproblem“ wirklich ist. Allein dafür hat das Format die ganzen Viewer mehr als verdient.

Frage ist: Was folgt aus der Erkenntnis? pic.twitter.com/Z9aDGzoKbm — Giselle Ucar (@giselle_ucar) November 13, 2022

Die Zuschauer finden es offenbar gut, dass die unschöne Wahrheit über den Müll in den Weltmeeren so eindeutig zu war. In den sozialen Netzwerken gibt es dafür einigen Zuspruch. „Gut daran ist vor allem, dass den meisten klar wird, wie krass unser ‚Plastikproblem‘ wirklich ist. Allein dafür hat das Format die ganzen Viewer mehr als verdient“, meint zum Beispiel eine Userin auf Twitter.

#7vswild meine Lieblingsaussage kam heute von Sabrina! pic.twitter.com/4IPUttx0Wl — Stiefstinkel95 (@stiefstinkel95) November 9, 2022