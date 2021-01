Rekordsumme : 90 Millionen Euro-Gewinn geht nach Ostwestfalen

Münster Schon wieder kommt ein enormer Lotto-Gewinn nach NRW. Dieses Mal nach Ostwestfalen. Noch hat sich der Tipper nicht gemeldet.

Solche Wahrscheinlichkeiten kann das menschliche Gehirn laut Experten nicht begreifen. Bildliche Vergleiche können aber verdeutlichen, wie viel Glück es für einen solchen Coup braucht: So ist die Chance bei der Lotterie in 18 europäischen Ländern komplett abzuräumen etwa genauso klein, wie die Wahrscheinlichkeit auf einem ganzen Fußballfeld mit verbundenen Augen zwei rot markierte Grashalme zu finden.

Woher genau der goldene Tipp mit einem Spieleinsatz von 18,75 Euro auf die Nummern 10, 19, 32, 36, 46 und die beiden Zusatzzahlen 4 und 6 stammt, die am Freitagabend in Helsinki gezogen wurden, dazu hielt sich Westlotto am Samstag bedeckt. Mehr, als dass der Gewinn nach Ostwestfalen geht, werde man aus Diskretionsgründen nicht sagen, so Westlotto-Sprecher Kemper. Zunächst habe sich der Glückliche auch noch nicht gemeldet, dies sei aber ganz normal.