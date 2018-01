später lesen Blümchen 90er-Revival beschert Jasmin Wagner volle Mailbox FOTO: Matthias Balk FOTO: Matthias Balk Teilen

Das aktuelle 90er-Revival geht an Musikerin Jasmin Wagner (37) nicht spurlos vorbei. „Man muss sich das so vorstellen, dass meine Mailbox eigentlich jedes Wochenende voll gegrölt wird von Freunden, die auf 90er-Partys meine Hits hören und dann sagen: "Hey hör mal!"“, sagte Wagner am Rande des Deutschen Filmballs am Samstag in München. dpa