Streaming Abgekapselt: Das Weltraum-Drama „Spaceman“ auf Netflix

Adam Sandler erscheint in „Spaceman“ in einer für ihn ungewöhnlichen Rolle, spielt er doch immer eher Quatschköpfe in Hollywood-Streifen. In diesem zeigt er, dass er auch seriöse Rollen spielen kann. Er tritt als tschechischer Kosmonaut Jakub Procházka auf, der über Monate hinweg allein in einem Raumschiff unterwegs ist, um den mysteriösen Chopra-Nebel hinter dem Planeten Jupiter zu untersuchen. „Wie ist es so, der einsamste Mensch der Welt zu sein?“, wird Jakub gleich zu Beginn des Films von einem zugeschalteten Mädchen treffend gefragt. Die Leere des Alls scheint auch in ihm zu herrschen.