Coronavirus-Ausbruch : Abgeschottet für TV-Show - „Big Brother“-Bewohner fast ahnungslos über Virus

Blick in den Wohnbereich im „Glashaus“ des „Big Brother“-Areals. Hier dringen kaum Informationen von Außen hinein. Foto: Willi Weber/die pressetanten/Sat.1/dpa.

Köln Ganz Deutschland beschäftigt sich mit den neusten Entwicklungen in Sachen Coronavirus. Ganz Deutschland? In Köln gibt es eine kleine Gruppe, die von den neusten Nachrichten fast nichts mitbekommt.

Ganz Deutschland spricht über die Ausbreitung des Coronavirus - aber in Köln gibt es ein kleines Areal von Ahnungslosen. Am 6. Februar wurden dort rund ein Dutzend Menschen von der Außenwelt abgeschottet, um in das Camp der Sat.1-Show „Big Brother“ einzuziehen.