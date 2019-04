später lesen Social-Media-Preis About You Awards: Heidi schweigt zur Hochzeit Teilen

Twittern

Teilen



Hand in Hand sind Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) zur Verleihung der About You Awards gekommen - doch zur Frage aller Fragen haben die beiden am Donnerstag in Grünwald bei München eisern geschwiegen. dpa