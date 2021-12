Top-Position : Achim Reichel landet mit „Aloha heja he“ Hit in China

Achim Reichel landet mit „Aloha heja he“ Hit in China

Der Hamburger Musiker Achim Reichel landet mit einem alten Song einen Hit in China. Foto: Ulrich Perrey/dpa

Keine Kampagne, kein Marketing: Vor 30 Jahren landete der Musiker mit „Aloha heja he“ einen Hit in Deutschland. Nun ist der Song wiederauferstanden - in Asien.

Musiker Achim Reichel (77) hat mit seinem Song „Aloha heja he“ einen überraschenden Hit in China gelandet. 30 Jahre nach der Veröffentlichung ist der Shanty-Song dort die Nummer eins bei der Musikerkennungsapp Shazam.

Hintergrundmusik

Verantwortlich für die Beliebtheit des Songs dürfte vor allem die chinesische Version der Kurzvideo-Plattform TikTok sein, auf der sich der Schlager zuletzt rasant verbreitete. TikTok-Star „Klassenkamerad Zhang“ mit mehr als 16 Millionen Followern veröffentlichte dort erstmals im Oktober ein Video, in dem er das Lied als Hintergrundmusik nutzte. Seitdem baute er den Song in weiteren Videos ein, die millionenfach geschaut wurden. Auch zahlreiche andere TikTok-Nutzer verwendeten das Lied in ihren Kurzvideos.