US-Popstar : Adam Lambert will als homosexueller Künstler Vorbild sein

Adam Lambert will als homosexueller Künstler Vorbild sein

Los Angeles Am Anfang seiner Karriere wurde ihm geraten, seine Sexualität „herunterzuspielen“. Adam Lambert ist froh, dass die Zeiten sich geändert haben.

US-Popstar Adam Lambert („Whataya Want From Me“) will durch einen offenen Umgang mit seiner Homosexualität ein Vorbild für andere sein.