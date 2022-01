Musik : Adele in Tränen: Konzertreihe in Las Vegas verschoben

Die britische Sängerin Adele muss ihre geplante Konzertreihe in Las Vegas absagen. (Archivbild) Foto: Matt Sayles/AP/dpa

Las Vegas Die Pandemie habe alles zunichte gemacht: In einem Video an ihre Fans erklärt Sängerin Adele, dass ihre geplante Konzertreihe in Las Vegas nicht stattfinden wird. Der Weltstar ist sichtlich aufgelöst.

Die britische Sängerin Adele hat einen Tag vor der geplanten Premiere ihre Konzertreihe in Las Vegas abgesagt. Unter Tränen wandte sich der Weltstar am Donnerstag auf Twitter in einer Videobotschaft die Fans.

Es tue ihr so leid, aber ihre Show sei einfach nicht fertig, sagt die sichtlich aufgelöste Musikerin. Sie und ihr Team hätten alles versucht, aber die Coronavirus-Pandemie habe alles zunichte gemacht. Die Hälfte ihrer Mitarbeiter sei erkrankt, zudem seien Anlieferungen in Verzug. „Ich bin am Boden zerstört und es tut mir so leid, dass es in der allerletzten Minute passiert.“ Die Auftritte würden zu einem späteren Termin nachgeholt, versprach sie den Fans.

Im November hatte die 33-jährige Sängerin die mehrmonatige Konzertreihe in der Casino-Stadt angekündigt. Die Show mit dem Titel „Weekends With Adele“ auf der Bühne des berühmten Caesars Palace Hotels sollte am 21. Januar Premiere feiern. Bis Mitte April waren zwei Dutzend Auftritte geplant. Die Konzerthalle bietet über 4000 Gästen Platz.

Mit „30“ hatte Adele im vorigen November ihr viertes Studioalbum herausgebracht. Insgesamt verkaufte die Sängerin („Hello“) weit mehr als 100 Millionen Platten.

