Die österreichische „Tatort“-Schauspielerin Adele Neuhauser würde gerne Großmutter werden. Wenn ihr Sohn Julian Vater werde, werde sie sich die Zeit für ihr Enkelkind freihalten, sagte die 58-Jährige dem Radiosender hr1, wie der Hessische Rundfunk (HR) mitteilte. dpa

hr1 sendet das Interview mit Adele Neuhauser am Sonntagvormittag. Bekannt ist Neuhauser in ihrer Rolle als Kommissarin beziehungsweise Major Bibi Fellner im österreichischen „Tatort“. Im Wien-Team ist sie an der Seite von Harald Krassnitzer zu sehen, der Chefinspektor Moritz Eisner mimt.

Tatort Wien

hr1-Talk