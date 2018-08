später lesen Leben retten Adele ruft zu offenem Umgang mit Wochenbettdepression auf FOTO: Andrew Cowie FOTO: Andrew Cowie Teilen

Die britische Popsängerin Adele (30) will Frauen ermutigen, offen über Depressionen nach der Geburt zu sprechen. „Mamas, sprecht darüber wie ihr euch fühlt, denn in einigen Fällen könnte es euer Leben oder das einer anderen Person retten“, schrieb Adele am Montag auf Twitter. dpa