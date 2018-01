Änderung bietet noch mehr Möglichkeit zum Lästern

Am Freitag startet die zwölfte Staffel des "Dschungelcamps". In diesem Jahr gibt es erstmals zwei Dschungeltelefone.





Das Dschungelcamp bietet den Kandidaten in diesem Jahr noch mehr Möglichkeiten, übereinander zu lästern und Dampf abzulassen. Bisher gab es immer einen Dschungeltelefon, mit dem die Kandidaten Kontakt zur Außenwelt halten und heulen, lästern und rumzicken konnten.





In diesem Jahr wird es zum ersten Mal zwei Dschungeltelefone geben, teilte RTL jetzt mit. So haben ab Freitag immer zwei Kandidaten die Möglichkeit, gleichzeitig ihre Sicht auf das Dschungelleben zu teilen.





Doch das ist nicht die einzige Änderung, die sich RTL für das Dschungelcamp 2018 ausgedacht hat. Zum einen werden die Kandidaten am Anfang der Staffel nicht mehr wie in den Vorjahren in zwei Gruppen aufgeteilt. Zum anderen wurden im Lager weitere Sitzgelegenheiten eingerichtet, in die sich die Kandidaten zurückziehen können - zum reden, und natürlich auch zum lästern.





(cebu)