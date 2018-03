später lesen Lissabon Ärger in Portugal beim Vorentscheid zum ESC Teilen

Der Countdown zum Finale des Eurovision Song Contest ist für den portugiesischen Gastgeber von einem Eklat überschattet worden. Beim nationalen Vorentscheid zog sich der Sieger des zweiten Halbfinales, Diogo Piçarra, nach Plagiatsvorwürfen vom Wettbewerb zurück. "All das hat mit Musik nichts mehr zu tun", schrieb der Sänger und Komponist am späten Dienstagabend auf Facebook. Der 27-Jährige, der 2012 die portugiesische Version von "Deutschland sucht den Superstar" gewann, hatte sich am Sonntag mit seinem Beitrag "Canção do Fim" (Lied vom Ende) gegen die Konkurrenten durchgesetzt.