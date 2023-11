ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ ehrt mutige Helfer

Lothar C. und Yelyzaveta K. handelten beide, ohne sich selber in Gefahr zu bringen, aber trotzdem entschlossen und richtig. Lothar C. setzte einen Notruf an die Polizei ab und beschrieb die Situation. Yelyzaveta K. kam kurz darauf an derselben Stelle vorbei. Weil sie noch nicht gut Deutsch sprach, rief sie einen Freund an, der die Polizei alarmierte. „Man muss sich nur vorstellen, man kommt selbst in so eine Lage, ich musste einfach helfen“, sagte Lothar C. am Donnerstag.