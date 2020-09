Fünftes gemeinsames Kind : Alec und Hilaria Baldwin sind wieder Eltern geworden

New York/Los Angeles Das Paar ist seit 2012 verheiratet und hat bereits vier gemeinsame Kinder. Nun begrüßen sie noch ein neues Familienmitglied.

Die gebürtige Spanierin postete auf Instagram ein Foto von dem neugeborenen Jungen, den sie in ihren Armen hält, mit Baldwin an der Seite. Der Junge sei in der Nacht zuvor geboren worden. „Er ist perfekt und wir könnten nicht glücklicher sein“, schrieb die 36-Jährige dazu. Den Namen wollten sie später bekanntgeben.