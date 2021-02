Schockrocker : Alice Cooper: „Daheim bin ich ein echter Softie“

Alice Cooper bei einem Benefizkonzert 2020 in Sydney. Foto: Joel Carrett/AAP/dpa

Auf der Bühne liebt er die harten Beats und grellen Posen. Privat dagegen ist Alice Cooper ein lieber Großvater.

Rockstar Alice Cooper („Poison“) schlägt auf der Bühne gerne harte Töne an - privat gefällt er sich aber in der Rolle des sanftmütigen Großvaters.

„Daheim bin ich ein echter Softie“, sagte der 73-Jährige im Interview der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ (WAZ/Sonntag). Er liebe es, seine kleine Enkeltochter im Arm zu halten und durchs Haus zu tragen. „Ich weiß jetzt schon, dass ich meiner Enkelin niemals einen Wunsch abschlagen können werde. Ich werde sie sehr verwöhnen, so wie alle meine Enkel.“

Besonders gefällt ihm, dass er als Großvater nicht so streng sein muss und die Erziehung eher den Eltern überlassen kann. „Das Tolle am Opa-Sein besteht doch darin, dass man den Kids jeden Wunsch erfüllen darf, wenn sie zu Besuch sind, sie aber auch abends wieder an die Eltern übergeben kann.“