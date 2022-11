Schlagersänger : Alle Höhen und Tiefen- Matthias Reim wird 65

Stockach Matthias Reim gehört zu den berühmtesten Schlagerstars Deutschlands. Schlagzeilen machte er aber nicht nur mit seiner Musik. Nun wird er 65 und zieht Bilanz.

Mit Humor durch schwere Zeiten

Und trotzdem habe es das Leben gut mit ihm gemeint, findet Reim, der in diesem Jahr zum siebten Mal Vater geworden ist. „Das hat aus mir den Menschen gemacht, der ich heute geworden bin“, sagt der Sänger. In seinem Musikstudio am Bodensee werkelt der gebürtige Nordhesse nach wie vor an Hits. Seine vierte Ehefrau Christin Stark, sein Sohn Julian und die Tochter Marie, die aus einer Beziehung mit Schlagersängerin Michelle stammt, machen ebenfalls Musik.