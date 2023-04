Royals Alles Oranje: Niederlande feiern „Koningsdag“

Schon in der Nacht hatten trotz niedriger Temperaturen Zehntausende in Großstädten auf Straßen und an den Grachten die „Koningsnacht“ gefeiert. Als die letzten Nachtschwärmer zu einem kurzen Schläfchen nach Hause zogen, hatte der Verkauf auf den Flohmärkten bereits begonnen. Traditionell verkaufen Niederländer am „Koningsdag“ an Grachten, auf Straßen, in Parks und auf Plätzen allen Trödel, den sie loswerden wollen.