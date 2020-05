Hauptkommissarin Sahin : Almila Bagriacik: „Mein bisher bester „Tatort“-Krimi“

Almila Bagriacik ist im „Tatort“ in der Rolle der Ermittlerin Mila Sahin zu sehen. Foto: Carsten Rehder/dpa

Kiel/Berlin Seit 2018 ist die Schauspielerin Almila Bagriacik beim „Tatort“ dabei. Ihren vierten Kieler Krimi hält sie bisher für ihren besten.

In der Episode „Borowski und der Fluch der weißen Möwe“, die am Sonntag im Ersten (20.15 Uhr) ausgestrahlt wird, ermittelt sie wieder als Hauptkommissarin Mila Sahin an der Seite von Hauptkommissar Klaus Borowski, gespielt von Axel Milberg.