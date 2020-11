Die Füße verrieten sie : Alpaka Sylvie Meis wird bei „Masked Singer“ enttarnt

Köln Moderatorin Sylvie Meis ist ein Liebling der Klatschspalten und Blitzlicht gewohnt. In der Show „The Masked Singer“ schaffte sie es nun zwei Wochen lang, unerkannt zu bleiben. Am Ende kommt man ihr auch wegen anatomischer Auffälligkeiten auf die Schliche.

Ein Alpaka kann einpacken: TV-Moderatorin Sylvie Meis (42) ist in der ProSieben-Show „The Masked Singer“ als zotteliges Wolltier enttarnt worden.

Vor der Enttarnung war vor allem den sehr kleinen Füßen des Alpakas Beachtung geschenkt worden. Rateteam-Mitglied Bülent Ceylan (44) tippte auch deswegen am Ende korrekt auf Meis. „Wie geil ist das denn? Ich habe dich an zwei Sachen erkannt: Der Akzent und an deinen Füßen!“, rief der Komiker, als die Moderatorin schließlich abgekämpft vor ihm stand. Meis gab offen zu: „Ich habe kleine Füße, das stimmt.“ Es handle sich um Größe 36.