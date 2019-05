später lesen Luxemburg Altgroßherzog Jean in Familiengruft beigesetzt Teilen

Altgroßherzog Jean von Luxemburg ist am Samstag mit einem Staatsbegräbnis beigesetzt worden. Seine letzte Ruhe fand er in einer Familiengruft in der Krypta der Kathedrale Notre-Dame in der luxemburgischen Hauptstadt. dpa