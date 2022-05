Streaming : Amazon kündigt vierte Staffel von „LOL“ an

Michael "Bully" Herbig bei der Premiere der dritten Staffel von "LOL: Last One Laughing". Foto: Joerg Carstensen/dpa

Berlin Wer zuerst lacht, hat verloren. Nach diesem einfachen Rezept funktioniert die Comedy-Reihe „LOL“. Im nächsten Jahr geht's weiter.

Die Amazon-Comedy „LOL - Last One Laughing“ geht im Frühjahr 2023 in die vierte Staffel. Gastgeber wird wieder Michael Bully Herbig sein, wie Prime Video am Dienstag mitteilte.