Tagträume An was Musikstars auf der Bühne mitunter denken

„Wenn du an fünf Tagen fünf Konzerte spielst, kann das immer wahrscheinlicher werden, weil du immer mehr in den Autopilot reinkommst“, erklärt Popsänger Max Giesinger (35). „Hier und da hast du vielleicht mal einen Tag, an dem du gedanklich nicht ganz am Start bist, und dann kann das schon mal passieren, dass du kurz an die Wäsche oder an die Steuererklärung denkst.“