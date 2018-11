Weibliche Unterstützung für Ermittlerin Charlotte Lindholm

Verstärkung für „Tatort“-Kommissarin Charlotte Lindholm alias Maria Furtwängler: Sie ermittelt in ihrem nächsten Fall erstmals an der Seite einer neuen Kollegin.

Kommissarin Anaïs Schmitz wird in „Das verschwundene Kind“ von der in Uganda geborenen Schauspielerin Florence Kasumba gespielt, wie der Norddeutsche Rundfunk am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Das Duo werde auch in den kommenden Folgen auf Verbrecherjagd gehen.

Kasumba, die in Essen aufwuchs und in Berlin lebt, besetzt seit 2005 Gastrollen im Deutschen Fernsehen. Auch in einem NDR-„Tatort“ wirkte sie bereits mit: Im 2014 erstmals ausgestrahlten Krimi „Borowski und das Meer“ spielte sie eine Wissenschaftlerin.

Schauplatz von „Das verschwundene Kind“ ist Göttingen. Die beiden Kommissarinnen werden damit konfrontiert, dass in der abbruchreifen Umkleidekabine eines Schul-Sportplatzes offenbar eine Frau unter mysteriösen Umständen entbunden hat. Lindholm und Schmitz sollen klären, ob es ein Verbrechen gab.



