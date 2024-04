Jazz-Legende Andenken an Tony Bennett werden versteigert

Teure Uhren, Gemälde, Möbel und Mikrofone: Mehr als 700 Andenken an die voriges Jahr verstorbene Jazz-Legende Tony Bennett werden in New York versteigert. Zum Auftakt der zweitägigen Auktion brachte eine goldene Rolex-Armbanduhr am Donnerstag 52 000 Dollar ein, das Doppelte des Schätzpreises. Ebenso viel erzielte eine Cartier-Armbanduhr, die Bennett als Geschenk von seinem Kollegen Frank Sinatra erhalten hatte. Eine wertvolle Cartier-Uhr mit dem eingravierten Namen von Lady Gaga, die diese dem Sänger geschenkt hatte, kam für gut 45 000 Dollar unter den Hammer. Das Auktionshaus Julien's gab die erzielten Preise auf seiner Webseite bekannt.