„Dark“-Schauspielerin : Angela Winkler: Weiß gar nicht, um was es da geht

München/Berlin Angela Winkler hat in der Netflix-Serie „Dark“ mitgespielt. Worum es dort geht, weiß sie aber nicht. Und im Internet kann sie es auch nicht nachschlagen.

Sie spiele lieber Theater, sagte Winkler, die in Berlin und in der Bretagne lebt. „In „Dark“ bin ich eher so reingerutscht. Ich nehme Film nicht so ernst wie Theater. Am Deutschen Theater hier in Berlin spiele ich die Irina, die jüngste von Tschechows „Drei Schwestern“. Die ist ja eigentlich eine ganz junge Frau, in der Inszenierung von Karin Henkel spiele ich sie sozusagen in der Erinnerung. Ich habe sogar eine Liebesszene mit dem jungen Tusenbach. Das ist so toll. Ich spiele das wahnsinnig gern.“