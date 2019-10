Maleficent 2 : Angelina Jolie: Gute Märchen haben eine Botschaft

Berlin Auch in Kinderfilmen geht es nach Ansicht von Angelina Jolie nicht nur um Unterhaltung. „Gute, relevante Märchen haben eine Botschaft“, sagte die 44-Jährige im Interview der Zeitung „Welt am Sonntag“.

Jolie spielt die Rolle der Fee „Maleficent“ in dem gleichnamigen Film, dessen zweiter Teil am 17. Oktober in Deutschland in die Kinos kommt. Sie hat den Disney-Film auch mitproduziert.