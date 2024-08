Leute Angelina Jolie macht mysteriöse Anspielung in Venedig

Die Premiere von „Maria“ ist heute Abend. Drei Tage später ist in Venedig die Premiere von Brad Pitts neuem Film „Wolfs“ geplant. Festivaldirektor Alberto Barbera sagte in einem Interview des Magazins „Vanity Fair“, dass Vorkehrungen getroffen wurden, damit sich die beiden nicht über den Weg laufen. „Angelina wird am ersten Tag, am Donnerstag, dem 29., da sein, und gleich danach mit Pablo Larraín nach Telluride fahren. Brad wird erst am Samstag in Venedig ankommen. Es ist unmöglich, dass sie sich am Lido über den Weg laufen.“