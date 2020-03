Vorlieben : Anna Maria Mühe mag Mode von einst

Berlin/Hamburg Als Schauspielerin kann Kleidung ihr helfen, in eine Rolle hineinzukommen. Aber privat trägt Anna Maria Mühe am liebsten Jeans.

„Die Kleidung der vierziger Jahre war ja noch recht verhalten, sowohl in den Farben als auch in den Schnitten. Ich mochte die Mode der Fünfziger in unserem Film, wenn es für Frauen Kostüme gibt, in denen sie einfach gut aussehen“, erzählte die 34-Jährige der Deutschen Presse-Agentur von ihren Dreharbeiten für den Event-Dreiteiler „Unsere wunderbaren Jahre“ im Ersten.