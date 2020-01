MeToo : Annabella Sciorra als Zeugin im Weinstein-Prozess

Annabella Sciorra kommt am Gericht an. Foto: Richard Drew/AP/dpa.

New York Der Weinstein-Prozess rollt an - und schon wieder gibt es drastische Details. Bis zu einem Urteil könnte es aber noch eine ganze Weile dauern.

Weinstein sei Anfang der 90er Jahre in ihre Wohnung in New York eingedrungen und habe sich sein Hemd ausgezogen, sagte Sciorra, die aus der Serie „Die Sopranos“ bekannt ist, am Donnerstag vor Gericht in New York. „Ich habe ihm gesagt, dass er gehen soll. Aber er ist immer wieder auf mich zu gekommen und ich habe mich überwältigt gefühlt, weil er sehr groß war. Ich habe ihn geschlagen und getreten, ich habe versucht, ihn von mir wegzubekommen.“ Er habe sie aber festgehalten und vergewaltigt.