Hollywood Anne Hathaway: „Engel“ Nolan half meiner Karriere

Wie die Zeitung „The New York Times“ 2013 wenige Monate nach Hathaways Oscar-Gewinn für „Les Misérables“ feststellte, erfuhr sie zu der Zeit online, aber auch in Teilen der Medienwelt heftige Ablehnung, was frauenfeindliche Züge trug. Die Zeitung mutmaßte damals, ein Grund könne ihr makelloses Erscheinungsbild sein. Magazine bezeichneten sie als „nervig“, laut einem bekannten Radiomoderator kam sie als „affektiert und schauspielerisch“ rüber. „Niemand wirft ihr vor, etwas falsch zu machen“, schrieb „The New York Times“. „Vielmehr scheint Frau Hathaway zu einem Spiegel für unsere eigenen Unzulänglichkeiten geworden zu sein.“