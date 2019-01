Ob sie das durchhält? US-Schauspielerin Anne Hathaway (36) will nach eigenen Angaben in den nächsten 18 Jahren keinen Alkohol trinken - für ihren Sohn. dpa

„Er kommt jetzt in ein Alter, wo er mich morgens wirklich ständig braucht“, sagte Hathaway am Dienstag in der „Ellen“-Show. Zuvor hatte die Oscar-Gewinnerin („Les Miserables“) über ihre Erfahrungen mit feucht-fröhlichen Abenden und dem Kater am nächsten Tag gesprochen. Die 36-Jährige ist seit 2012 mit dem Schauspieler Adam Shulman verheiratet. Söhnchen Jonathan wird im März drei Jahre alt.

