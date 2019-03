Sängerin Annett Louisan („Das Gefühl“) ist seit der Geburt ihrer Tochter vorsichtiger und achtet mehr auf sich. „Ich versuche schon, auf mich aufzupassen und fit zu bleiben. Das ist eine große Lebensumstellung gewesen“, sagte die 41-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. dpa

„Ich habe vorher wenig geschlafen, war viel unterwegs und habe ein durchaus exzessives Leben in jeder Beziehung geführt.“ Die Geburt ihres Kindes vor 19 Monaten habe sie ruhiger gemacht. Sie habe seitdem zudem mehr Angst - um ihr Kind, aber eben auch um sich selbst. „Das war ganz neu für mich. Die Vorstellung, mein Kind nicht aufwachsen sehen zu können, das ist schlimm.“

Vor 15 Jahren war die Sängerin aus Sachsen-Anhalt mit ihrem Lied „Das Spiel“ in die Charts gestürmt. Am 29. März erscheint ihr neues Doppelalbum „Kleine große Liebe“.

Die Tour zum Album beginnt mit den Sommer Open-Airs: 19.07.2019 - Weißenfels, 20.07.2019 - Rathenow, 25.07.2019 - Finkenstein, 27.07.2019 - Zwickau, 29.07.2019 - Bad Hersfeld, 30.07.2019 - Friedrichshafen, 31.07.2019 - Calw-Hirsau, 02.08.2019 - Bad Elster. In Hamburg tritt sie am 08.09.2019 in der Elbphilharmonie auf. Ab dem 21. Oktober geht sie auf Herbsttournee. Tourstart ist Dresden.