Oscar-Preisträger Anthony Hopkins: Deutlich sprechen, statt sexy zu flüstern

In der neuen Historien-Serie „Those About To Die“ (Start: 19. Juli bei Prime Video) über Gladiatorenkämpfe, Politik und Korruption im alten Rom, spielt er unter der Regie von Roland Emmerich (68, „Independence Day“) den römischen Kaisers Vespasian. Mit weißer Toga und goldenem Lorbeerkranz tritt er als Machthaber imposant auf.