Streaming : Anthony Hopkins spielt mit Addams-Family-„Händchen“ Klavier

Los Angeles Die Grusel-Serie „Wednesday“ ist auf Netflix ein Hit. Auch Hollywood-Star Anthony Hopkins ist ein Fan, wie er mit einer außergewöhnlichen Klaviereinlage präsentiert.

Daneben schrieb der Hannibal-Lecter-Darsteller und zweifache Oscar-Preisträger mit einem nur im Englischen funktionierenden Wortspiel: „Thing happens when an actor has free time on his hands“ (dt. etwa „Dies passiert, wenn ein Schauspieler etwas Zeit an der Hand hat“). Mit einem Link verwies er auf die im November erschienene Netflix-Serie.