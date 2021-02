Top-Position : Ariana Grande hat ihren 20. Weltrekord aufgestellt

Los Angeles Die US-Sängerin ist und bleibt erfolgreich im Pop-Geschäft. Das lässt sich nicht zuletzt an blanken Zahlen ablesen.

Neben der Single „Positions“ erreichten auch noch die Songs „thank u, next“, „7 rings“, „Stuck with U“ und „Rain on Me“ auf Anhieb den Einstieg auf Platz eins in den US-Charts. Weitere Weltrekorde, die Grande hält, sind etwa die meisten Abonnenten für eine Musikerin auf YouTube (mehr als 46 Millionen), die meisten Follower auf Instagram für eine Frau (mehr als 220 Millionen) oder der Solo-Act, der gleichzeitig die ersten drei Positionen der US-Single-Charts belegt hat.