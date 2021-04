Musikalischer Kanzlerkandidat : Armin Laschet ist bei alten Schlagern ziemlich textsicher

Armin Laschet kennt den Text von „Er gehört zu mir“ in- und auswendig. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Düsseldorf Armin Laschet weiß zu überraschen: Der Kanzlerkandiadt der Union hat viele Fähigkeiten, dass er sich in der Welt der 70er-Jahre-Schlager auskennt, ist neu.

CDU-Chef und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (60) hat sich als Kenner deutscher Schlager-Texte aus den 70er Jahren hervorgetan. „Ich hab' das nie gelernt. Aber irgendwie ist es so tief drin“, sagte Laschet am Freitagabend in der Talkshow „3nach9“ von Radio Bremen.