Gesangsshow : Armin Rohde als Goldi bei „Masked Singer“ enttarnt

Köln- Die aktuelle Staffel von „The Masked Singer“ steuert auf ihr Ende zu und auch im Halbfinale muss sich ein Star zu erkennen geben. Spannend machte es mitunter ein Rate-Gast selbst.

Den „Masked Singer“-Kandidaten wider Willen habe Rohde sensationell gespielt, sagte Moderator Matthias Opdenhövel. Das sei so in sieben Staffeln noch nicht vorgekommen, so Opdenhövel, „dass 'ne Maske rauskommt und sagt: "Ich will nicht mehr, ich hab' keinen Bock" - bei Sendung Eins. Und du hast gemerkt: die Leute haben's geliebt.“ Dem „Nachtschicht“-Fernsehkommissar Rohde selbst gefiel die Teilnahme an der Show dann wohl besser als seiner flauschigen Kunstfigur. „Es war eine der spannendsten Erfahrungen, die ich in meiner ganzen Berufslaufbahn gemacht habe“, erklärte er.