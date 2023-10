„Terminator“-Tipps Arnold Schwarzenegger gibt gute Ratschläge

„Im März 2018 befand ich mich in einer der beschissensten Situationen überhaupt“, schreibt Schwarzenegger über eine Herz-OP, die nicht nach Plan gelaufen war. Er musste am offenen Herzen operiert werden und landete auf der Intensivstation. Doch statt zu jammern und zu klagen, sollte man eine negative Situation zu einer positiven Erfahrung machen. Und keine Zeit verschwenden: „Schalte deine Glotze aus. Schmeiß deine digitalen Gerätschaften aus dem Fenster“, rät Schwarzenegger den Lesern - „mach dich an die Arbeit“. Seine Message am Ende: Sei nützlich und hilf anderen Menschen.