Schauspieler : Arnold Schwarzenegger spielt Orgel im Stephansdom

Wien Für eine Klimakonferenz ist Arnold Schwarzenegger in seine alte Heimat gereist. In Wien hat er auch ein wenig Orgel gespielt.

Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger hat im Stephansdom in Wien in die Orgeltasten gegriffen. Er habe das „hervorragend gemacht“, sagte Dompfarrer Toni Faber dem ORF-Radiosender Ö3 am Freitag.