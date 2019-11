Unterstützung : Asap Rocky will Kleidung für schwedische Häftlinge spenden

Asap Rocky will Gutes tun. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP/dpa.

Stockholm Als Asap Rocky in Stockholm mehrere Wochen in U-Haft saß, hat er einige Freunde gefunden. Ihnen will der Rapper jetzt helfen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Nach seinem Ärger mit dem schwedischen Rechtsstaat will US-Rapper Asap Rocky (31) laut einem Medienbericht Kleidung für Gefängnisinsassen in Schweden spenden.

Das berichtete die schwedische Zeitung „Aftonbladet“ unter Berufung auf Angaben des Leiters der Haftanstalt Kronoberg, in der der Musiker im Sommer vier Wochen in Untersuchungshaft gesessen hatte. Demnach hat Asaps Anwalt in der Stockholmer Anstalt angefragt, ob der Rapper grüne Pullover und Jogginghosen für die Insassen spenden dürfe. Der 31-Jährige soll während der U-Haft Freundschaften mit einigen seiner damaligen Mithäftlinge geschlossen haben.

Nach seiner Zeit in U-Haft war Asap Rocky Mitte August von einem schwedischen Gericht wegen Körperverletzung verurteilt worden. Um eine Haftstrafe kam er aber herum.