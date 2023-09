Frankreich Au revoir mit Musik und Wein: Besuch der Royals endet

Mit Musik, schwingenden Fähnchen und Wein hat sich Frankreich von König Charles III. und seiner Frau Camilla verabschiedet. Das britische Königspaar mischte sich am Freitag in Bordeaux unters Volk und fuhr sogar Straßenbahn. Seit Mittwoch waren die beiden in Frankreich, um die Beziehung zwischen Großbritannien und Frankreich zu feiern.