RTL-Show : Aus Dschungelcamp wird Männercamp: Anouschka Renzi ist raus

Köln Die 57-jährige Schauspielerin Anouschka Renzi ist die fünfte Frau in Folge, die das Camp verlassen muss. Ab sofort kämpfen nur noch Männer um die Dschungelkrone.

Das Finale der Show ist am Samstag zu sehen. „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ entsteht wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr in Südafrika statt wie üblich in Australien.