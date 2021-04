Schauspieler : Axel Prahl und die Grundsicherheit des Lebens

Münster Als „Tatort“-Kommissar in Münster ist Axel Prahl schon lange ein Publikumsliebling. Aber der Schauspieler hat auch andere Zeiten erlebt.

Schauspieler Axel Prahl (61) profitiert bis heute von einer eher ungewöhnlichen Zeit in seinem Leben. Er sei mal eine Zeit lang als Straßenmusiker in Spanien unterwegs gewesen, sagte er der „Berliner Morgenpost“ (Dienstagsausgabe).

„Das war für mich damals eine sehr wichtige Zeit, in der ich erfahren durfte, dass es immer irgendwie weitergeht. Auch in Situationen, wo man sagt "Okay, ich weiß nicht mehr so recht, wie wir den nächsten Tag gestalten können"“, sagte der „Tatort“-Darsteller. Da habe sich dann doch stets eine Lösung präsentiert.