Eine Suchende : Aylin Tezel lockt es zu immer neuen Ufern

Berlin/Hamburg Die Krimi-Reihe „Tatort“ ist die Krönung für einen TV-Schauspieler. Und trotzdem hat Aylin Tezel als Kommissarin aufgehört. Sie sucht neue Herausforderungen.

Schauspielerin Aylin Tezel verspürt zeitlebens in sich einen ausgeprägten Hang in die Weite. „Darum ist es für mich jetzt auch mit dem 'Tatort' zum Ende gekommen. Ich möchte an anderen Stellen weitersuchen“, sagte die 35-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.