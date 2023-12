Musik Babypause, XXL-Urlaub, Welttournee: Das planen Popstars 2024

Popstar Nico Santos (30, „Better“) wird im kommenden Jahr erstmals Vater und will deshalb in den nächsten Monaten etwas kürzertreten. „Ich werde mir definitiv eine kleine Pause gönnen, aber es passiert musikalisch natürlich schon was im neuen Jahr bei mir“, sagte Santos der Deutschen Presse-Agentur. „Ich habe viel geschrieben, vor allem deutsche Songs - was ich bislang sehr selten gemacht habe.“ Seine geplante Tour hatte Santos vom Frühjahr in den Herbst verschoben.