Todesfall an Filmset Baldwins Anwälte verlangen Einstellung des „Rust“-Prozesses

Im laufenden Prozess gegen Alec Baldwin wegen fahrlässiger Tötung einer Kamerafrau haben die Anwälte des Hollywood-Stars erneut eine Einstellung des Verfahrens beantragt. Dieses Vorgehen sorgte im Gericht in Santa Fe (New Mexico) für Überraschung. Richterin Mary Marlowe Sommer schickte die Geschworenen bereits kurz nach dem Start des Prozesstages nach Hause. Sie sollten sich erst wieder am Montag zu weiteren Zeugenaussagen einfinden.